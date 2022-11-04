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Avrupa heyecanı bitti. Gözler liglerimize çevrildi. İşte saat saat maç programı

Futbolda, Süper Lig'e 13, Spor Toto 1. Lig'e 12, TFF 2. Lig'e 13 ve TFF 3. Lig'de 10'uncu hafta, Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 4'üncü hafta maçları yine nefesleri kesecek.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:02
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İşte Türkiye liglerindeki maç programı. Haftasonu futbol keyfi yaşanacak

Avrupa heyecanı bitti. Gözler liglerimize çevrildi. İşte saat saat maç programı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 Kasım Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

7 Kasım Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

1. Lig

Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

Yarın:

13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Pendikspor (Yeni Adana)

19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

6 Kasım Pazar:

13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)

 TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankaraspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Şanlıurfaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (11 Nisan)

14.00 Somaspor-Isparta 32 Spor (Soma Atatürk)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Menemen FK (Nazilli İlçe)

14.00 Bursaspor-Düzce Cam Düzcespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Anagold 24 Erzincanspor (Zafer)

14.00 Batman Petrolspor-İnegölspor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Çorum FK-Bayburt Özel İdare (Çorum Şehir)

14.00 Sivas Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 GMG Kastamonuspor-Diyarbekirspor (Gazi)

14.00 Ankara Demirspor-İskenderunspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Kocaelispor-Bitexen Vanspor (Kocaeli)

14.00 Kırşehir FK-Zonguldak Kömürspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Adıyaman FK (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Sarıyer-1461 Trabzon FK (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Bucaspor 1928-Fethiyespor (Yeni Buca)

14.00 Uşakspor-Pazarspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Weecoins Kırklarelispor (Balıkesir Atatürk)

 TFF 3. Lig

1. Grup:

6 Kasım Pazar:

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-1922 Konyaspor (Mersin)

14.00 BC Group Ağrı 1970-Karbel Karaköprü Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Çatalcaspor-Hacettepe 1945 (Çatalca İzzettin)

14.00 Amasyaspor-Eskişehirspor (12 Haziran)

14.00 Yomraspor-Karşıyaka (Yomra İlçe)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Edirnespor (Kelkit İlçe)

14.00 Entegre Solar Elazığspor-Nevşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Belediye Derincespor (Dumlupınar)

14.00 52 Orduspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yeni Ordu)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

6 Kasım Pazar:

14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Ofspor 1967 (Vakfıkebir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karaman FK (Başpınar)

14.00 Kuşadasıspor-Bayrampaşa (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-23 Elazığ FK (Merkez Spor Kopleksi)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Darıca Gençlerbirliği (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Bulvaspor-Turgutluspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Merkür Holding Erbaaspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Fatsa Belediyespor-Kepez Belediyespor (Fatsa İlçe)

6 Kasım Pazar:

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bursa Yıldırımspor (Siirt Atatürk)

14.00 Bergama Belediyespor-Malatya Arguvanspor (Bergama 14 Eylül)

14.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Efeler 09 FK (Sapanca Atatürk)

14.00 Osmaniyespor-Muş 1984 Muşspor (7 Ocak)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Artvin Hopaspor (Dağılgan)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Akhisarspor (Osmanlı)

14.00 Niğde Anadolu FK-Büyükçekmece Tepecikspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı)

 Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

6 Kasım Pazar:

11.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hakkarigücü (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor (Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü)

12.00 Vulfz Fatih Kargümrük-Altay (Vefa)

13.30 Hatayspor-Dudullu (Karaağaç Spor Kompleksi)

B Grubu:

Yarın:

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Osmanlı)

6 Kasım Pazar:

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Ataşehir Belediyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

12.00 Kireçburnu-Konak Belediyespor (Çayırbaşı)

12.00 Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

12.00 Fenerbahçe-Bitexen 1207 Antalyaspor (Beylerbeyi 75. Yıl)

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