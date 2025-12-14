İktidarın ekonomi politikaları halkı derin yoksulluğa sürüklemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği "Türkiye Yüzyılı" ülkeyi krize halkı derin yoksulluğa sürükledi.

Vatandaşlar aldıkları, ekonomik kriz, neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar sebebiyle geçinmekte zorlanıyor. Ekonomik krizin etkisiyle çalışmak zorunda kalan emeklilerin sayısı da gün geçtikçe artıyor.

2011 yılında emekli olan, İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Tahsin Uzun, emekli maaşıyla yaşamını sürdüremediği için çöplerden kağıt topluyor. Cilt kanseri olduğunu ve uzun süredir sağlık sorunları yaşadığını anlatan Uzun, barınacak evi olmadığını söyleyerek, bir depoya sığındığını ifade etti. Uzun, her gün Fikirtepe’den Üsküdar’a yürüyerek kilometrelerce yol kat ediyor.

'BİR EL UZATILSIN...'

Yıllarca çalıştıktan sonra emekliğinin kendisi için dinlenme değil, daha ağır bir mücadeleye dönüştüğünü ifade ederek, günde 250–300 lira kazanabildiğini belirten Uzun, yaşına ve hastalığına rağmen çalışmak zorunda bırakıldığını söyleyerek yetkililere seslendi:

“Ben bu ülkeye yıllarca emek verdim. Emekliyim, hastayım, yaşlıyım. Bu halde çalışmak zorundayım. Devlet büyüklerinden buna bir el atmalarını istiyorum.”

Öte yandan geçinemeyen vatandaşlar iktidara hemen her gün 'etkili ekonomi politikaları' ile geçim sıkıntısına çözüm bulmaları için çağrıda bulunuyor.