TÜİK, ‘Motorlu kara taşıtları’ istatistiklerini açıkladı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %49,1'ini otomobil, %34,5'ini motosiklet, %11,4'ünü kamyonet, %2,1'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette %18,3, otomobilde %9,0, kamyonda %7,1, traktörde %3,9 artarken minibüste %44,2, motosiklette %30,8, otobüste %19,0 ve özel amaçlı taşıtta %12,0 azaldı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 14,8 AZALDI

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %47,1, kamyonette %19,0, otomobilde %17,4, kamyonda %12,6 artarken motosiklette %42,3, traktörde %37,4, minibüste %11,9 ve otobüste %5,7 azaldı.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,6'sını otomobil, %21,1'ini motosiklet, %14,7'sini kamyonet, %6,9'unu traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK SATAN MARKALAR BELLİ OLDU

Ekim ayında devri yapılan taşıtların %68,0'ını otomobil, %14,9'unu kamyonet, %9,8'ini motosiklet, %3,2'sini traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %12,8'i Volkswagen, %10,7'si Renault, %6,8'i Fiat, %6,7'si Toyota, %6,2'si Hyundai, %4,7'si Opel, %4,6'sı Peugeot, %4,5'i Citroen, %4,4'ü Skoda, %4,1'i TOGG, %4,0'ı Nissan, %3,4'ü Chery, %3,1'i Mercedes-Benz, %2,5'i Kia, %2,5'i Ford, %2,4'ü BMW, %2,3'ü Audi, %2,2'si Dacia, %2,2'si Volvo, %1,4'ü BYD ve %8,5'i diğer markalardan oluştu.

Bu yılın 10 aylık dönemimde döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %10,8 azalarak 1 milyon 937 bin 161 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %63,5 artarak 43 bin 823 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 893 bin 338 adet artış gerçekleşti.

BENZİNLİ ARAÇLAR BAŞI ÇEKTİ

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin %46,3'ü benzin, %26,5'i hibrit, %16,9'u elektrikli, %9,1'i dizel ve %1,2'si LPG yakıtlıdır. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 117 bin 983 adet otomobilin ise %32,9'u dizel, %30,8'i benzin, %30,5'i LPG, %3,6'sı hibrit ve %1,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Bu dönemde döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin %30,0'ı 1300 ve altı, %23,1'i 1401-1500, %10,9'u 1501-1600, %10,6'sı 1301-1400, %8,0'ı 1601-2000, %0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin %40,1'i gri, %24,8'i beyaz, %13,4'ü siyah, %11,8'i mavi, %4,5'i yeşil, %3,7'si kırmızı, %0,7'si kahverengi, %0,6'sı sarı, %0,4'ü turuncu ve %0,1'i diğer renklidir.