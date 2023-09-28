İşte tutkunun ve aşkın meyvesi...

BAĞIŞIKLIK MEYVESİNİ YENİLEYEN ÇARKIFELEK MEYVESİ

Bir çokları onu aşk ve tutku meyvesi olarak tanıyor. İçeriğinde yüksek oranda C vitamini barındıran çarkıfelek mor rengini aldıkça içeriğindeki vitamin değerleri de artar.

ABD'de yapılan bir araştırmada çarkıfelek meyvesinin insan sağlığına olan olumlu etkileri tespit edildi. Özellikle bağışıklık sistemindeki protein oranını artırarak virüs ve bakterilere karşı daha dirençli hale getirir. Uykusuzluk ve depresyon günümüzde en yaygın hastalıkların başında yer aldığından bilim insanları çarkıfelek meyvesinin yenilediği sinir hücreleri sayesinde bu risklerin azaldığını açıkladı.

NE İŞE YARAR?

Menopoz döneminde hormon bozukluğu oluşmasını engeller.

Vücut ağrılarına birebir fayda sağlar.

Kemik ve kas sistemini geliştirir.

Yüksek oranda içerdiği lif sayesinde bağırsaklar daha sağlıklı çalışır.

İçerdiği yüksek orandaki sıvı böbrek üstü bezlerini çalıştırır.

Güçlü oranda C vitamini içerdiğinden hastalıklara karşı vücut direncini artırır.