İşte üç şifalı meyve

Editör: Erkavim Yıldırım

KİRAZ

Mucize meyve olarak adlandırılan kirazın da faydaları saymakla bitmiyor.Araştırmalara göre günde 20 tane kiraz yerseniz bu 1 aspirin almakla eşdeğer. Ayrıca içerdiği meyve şekeri levüloz rahat sindirilebildiği için, şeker hastaları da kirazı yanında protein kaynağı besinlerle birlikte tüketebilir.

Neye iyi geliyor

Güçlü bir ağrı kesicidir, 20 kirazda 12-25 miligram arası antoksiyanin maddesi bulunduğu ve bu maddenin ağrı kesici etkisinin Aspirinden on kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir,

Kolesterolü ve kan şekerini düşürür, Kirazlarda bulunan flavanoidler vücuttaki zehri temizler, antioksidan etki yapar. Kabızlık gidericidir. Nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Böbreklerin taş ve kum yapmasını önler ve varsa zamanla döker. Safra kesesi taşının dökülmesine de yardımcı olur. Yüzde oluşan sivilcelerin giderilmesini sağlar.

KARPUZ

Sıcak havalarda kaybettiğimiz su ve mineralleri karpuz yiyerek geri kazabilirsiniz. Hem ferahlatıcı hem tok tutucu özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuzu istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ancak dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. Yanında beyaz peynir yiyerek zayıflamayı beklemeyin. Beyaz peynir yiyerek susturmanız gereken tatlı ihtiyacınızı da azaltamamış olacaksınız.

Neye iyi geliyor

Böbreği temizler. Astım, damar tıkanıklığı, diyabet, kolon kanseri ve kireçlenme gibi hastalıklara iyi gelir. Tatlı, sulu karpuz doğada bulunan en önemli antioksidanlarla doludur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Karpuz çekirdeklerindeki Cucurbocitrin adlı madde kan basıncını düşürmeye ve düzenlenmeye yardımcı olur.

KAYISI

Kayısı yemeklerden sonra yenildiği zaman hem sindirimi kolaylaştırır hem de tatlı ihtiyacınızı giderir. Ancak yeme işini çok abartırsanız ishale yol açabilir.

Neye iyi geliyor

Kan yapıcıdır, kansızlığa iyi gelir. Güzel bir cilt ve saç için olumlu etkileri vardır. Özellikle akciğer kanserinin önlenmesinde yardım eder. Kalp hastalıklarının ve kataraktın önlenmesinde yardımcıdır. Kemik erimesinin önlenmesine faydalıdır. Sinirleri gevşetip uyku verir. Kabızlık çeken ve sindirim sisteminde sorun yaşayanlar için faydalıdır. Sabahları aç karnına yenilen kuru kayısı sindirim açısından faydalı olmanın yanı sıra cilde de canlılık katar.