İşte ülke puanında son durum

Editör: Ufuk Cingöz

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanına çıktı. Cimbom, karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş ise maçlarını yarın oynayacak.

Fenerbahçe Spartak Trnava ile, Beşiktaş Lugano'yla karşılaşacak.

Galatasaray'ın bu galibiyeti sonrası ülke puanında son durumun ne olduğu merak konusu oldu.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SIRALAMA;

1- İngiltere: 89.178

2- İspanya: 75.989

3- İtalya: 71.712

4- Almanya: 69.767

5- Hollanda: 55.100

6- Fransa: 52.331

7- Portekiz: 48.316

8- Belçika: 39.200

9- TÜRKİYE: 34.350

10- İskoçya: 32.050

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.975

13- Sırbistan: 27.375

14-Danimarka: 26.575

15- Norveç: 26.250