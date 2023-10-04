İşte ülke puanında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 yenmesi sonrası ülke puanı değişti. İşte Türkiye'nin ülke puanında son durumu...

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte ülke puanında son durum

Editör: Ufuk Cingöz

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanına çıktı. Cimbom, karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş ise maçlarını yarın oynayacak.

Fenerbahçe Spartak Trnava ile, Beşiktaş Lugano'yla karşılaşacak.

Galatasaray'ın bu galibiyeti sonrası ülke puanında son durumun ne olduğu merak konusu oldu.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SIRALAMA;
1- İngiltere: 89.178
2- İspanya: 75.989
3- İtalya: 71.712
4- Almanya: 69.767
5- Hollanda: 55.100
6- Fransa: 52.331
7- Portekiz: 48.316
8- Belçika: 39.200
9- TÜRKİYE: 34.350
10- İskoçya: 32.050
11- Avusturya: 30.400
12- İsviçre: 29.975
13- Sırbistan: 27.375
14-Danimarka: 26.575
15- Norveç: 26.250

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