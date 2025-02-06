İşte Ümit Millilerin rakipleri

Düzenleme: Kaynak: DHA
İşte Ümit Millilerin rakipleri

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarında mücadele edeceği rakipleri belli oldu

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimi ile rakiplerimiz belli oldu. Türkiye, H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

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KASIM 2026'DA PLAY-OFF

Elemelerde 6 grupta 6'şar, üç grupta ise 5'er takım mücadele edecek. Grup maçları Mart 2025 ile Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine dokuz grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.

2027'in yaz aylarında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Arnavutluk ve Sırbistan, şampiyonaya doğrudan katılacak.

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