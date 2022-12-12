﻿İşte uyutan besinler

Melatonin üretimi uyku ihtiyacına neden olur. Ayrıca vücut sıcaklığı, bağışıklık sistemi, iştah ve kan şekerinin düzenlenmesinde de rol alır. Uykuyu yardımcı bazı ilaçlarda ve gıda takviyelerinde kullanılıyor. Melatonin, beyinde epifiz bezi tarafından doğal olarak üretilir. Uyku hormonu olarak da adlandırılır ve gece-gündüz döngüsünün düzenlenmesinde rol oynar. Bu nedenle melatonin eksikliği, uyku bozukluklarına ve uykuya dalma güçlüğüne neden olabilir.

Biyolojik saat olarak da adlandırılan sirkadiyen ritim, her insana özgü bir periyotta çalışır. Gece ve gündüz ışığının değişmesi sirkadiyen ritmi ayarlar. Uyku hormonu melatonin üretimi de ışık yokluğunda gerçekleşiyor.



Ve işte melatonin içeren ve huzurlu bir uyku yapan besinler

Yulaf gevreği

Yulaf ezmesi genellikle sabahları kahvaltı için önerilir ancak akşamları yemekte veya tatlı olarak tüketildiklerinde uykuya yardımcı olur. Yulaf gevreği magnezyum açısından zengindir, aynı zamanda melatonin bileşimindeki temel element olan triptofan açısından da zengindir.

Zencefil

Zencefil melatonin ile doludur. Çay olarak, yoğurtla, uçucu yağ veya toz halinde tüketilebilir. Yemeklere veya tatlılara sorunsuzca eklenebilir.

Domates

Domates harika bir doğal melatonin kaynağıdır. Antioksidan özelliklerinin yanı sıra, vücudun sakinleşmesine ve rahatlamasına yardımcı olur. Mümkünse vücut için faydalı aktif bileşenlerinden hiçbirini kaybetmemek için kabuklarıyla yenilmesi önerilir.

Tam tahıllar

Araştırmalara göre arpa, bulgur veya diğer kepekli tahıllar uykuyu kolaylaştırıyor. Kepekli tahıllar harika bir doğal magnezyum kaynağıdır ve dinlendirici ve derin bir uykuya sahip olmaya yardımcı olur.

Kiraz

Kirazlar, melatoninin ana doğal kaynaklarından biridir ve yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez vişne suyu içmenin ortalama bir saat uyku kazanılmasına yardımcı olduğu bilinmekte.

Pirinç

Pirinç, melatonin ve melatonin üretimi için gerekli triptofan içerir. Pirincin aynı zamanda karbonhidrat içeriğinin de uykuyu iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Araştırmalar, pirinç bazlı bir diyet uygulayan kişilerin uyku kalitesinde önemli bir iyileşme olduğunu ve oksidatif streste bir azalma yaşadıklarını gösteriyor.

Muz

Muz mükemmel bir uyku tetikleyicisidir. Muz, potasyum ve magnezyumla doludur ve bu vücuttaki melatonin salgısını artıran süper bir karışımdır. Faydalarından yararlanmak için yatmadan önce veya akşam yemeğinde bir muz yiyebilirsiniz.

Süt

Süt, melatoninin en iyi diyet kaynaklarından biridir. Ayrıca serotonin ve melatonin seviyelerini artıran bir element olan triptofan içerir.

Yumurta

Yumurtalar, melatonin ve triptofan açısından zengin oldukları için uykuya yardımcıdır.

Ananas

Ananas, melatonin ve aynı zamanda diğer uyku hormonu olan serotoninin salgılanmasına yardımcı olan triptofanla dolu bir meyvedir. Yatmadan önce taze olarak veya meyve suyu olarak tüketilebilir.