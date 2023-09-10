İşte uyutan şifalı bitkiler

Bu bitkileri başucuna koyan rahat uyuyor

İşte uyutan şifalı bitkiler

İşte uyutan şifalı bitkiler

Bu bitkileri başucuna koyan rahat uyuyor

Güzel ve sağlıklı bir uykuyu kim istemez? Elbette herkesin yanıtı evet olacaktır. Peki, bazı bitkileri yatak odasında bulundurarak rahat bir uyku çekeceğinizi biliyor muydunuz? İşte o bitkiler ve faydaları…

AREKA PALMİYESİ
Havaya nem katıyor. Kuru bir ortamda yaşayanlar için harika bir bitki. Odada areka palmiyesi bulundurmak istiyorsanız gün ışığını tercih ettiği için güneye veya batıya bakan bir pencerenin yanına koymalısınız…

YASEMİN
Tatlı ve hoş bir kokusu var. O koku rahatlatıcı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahip. Bu nedenle uykudayken iyi bir şekilde dinlenmenizi sağlıyor. Depresyon yaşayanlar için birebir yararlı…

ŞEYTAN SARMAŞIĞI
Yatak odasındaki toksinleri temizleyerek yok ediyor. Havadaki formaldehit ve bazı kimyasalların giderilmesi için çok ideal.

ÖRÜMCEK BİTKİSİ
Havayı temizlemede şampiyonlardan biri olan örümcek bitkisi kurdele çiçeği olarak da biliniyor. Karbonmonoksit, formaldehit ve benzeri temizleme özellikleri bulunuyor.

GARDENYA
Kokusu, parfüm ve esans yapımında sıklıkla kullanılıyor. Yapılan çalışmalara göre uykuyu tetikleyen özelliklere sahip.

İNGİLİZ SARMAŞIĞI
En iyi hava temizleyicileri arasında ilk sırada. Toksinleri, küfleri ve ayrıca havadaki diğer bazı alerjenleri filtreliyor.

ORKİDE
Geceleri oksijen yayıyor. BU nedenle yatak odası için çok mükemmel. Diğer bir avantajı ise pek çok renkte çeşidinin bulunması...

BİBERİYE
Biberiye sadece yemeklere tat katmakla kalmıyor, kokusu hafızayı güçlendiriyor.

AŞK MERDİVENİ
Eğreltiotu olarak da biliniyor. İç mekanlarda deterjan ve temizleyicilerin neden olduğu uçucu organik bileşiklerden kurtulmak için çok faydalı. Odadaki nemi dengeleyerek rahat bir nefes alınmasını sağlıyor…

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney paylaşımına sert tepki Magazin
Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney paylaşımına sert tepki
Erdoğan'ın Barış Duvarı ziyaretindeki detayı Zafer Arapkirli yakaladı. Gören herkesin kim olduğunu anlaması 2 saniye sürmedi Güncel
Erdoğan'ın Barış Duvarı ziyaretindeki detayı Zafer Arapkirli yakaladı. Gören herkesin kim olduğunu anlaması 2 saniye sürmedi
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Güncel
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kira artışları meclis gündemine taşınıyor. Önerge CHP’den geldi Ekonomi
Kira artışları meclis gündemine taşınıyor. Önerge CHP’den geldi
İYİ Parti'den 81 ilde andımız için ortak protesto Siyaset
İYİ Parti'den 81 ilde andımız için ortak protesto
Manchester United'dan flaş Antony kararı Spor
Manchester United'dan flaş Antony kararı
Benzin ve motorine zam geliyor Ekonomi
Benzin ve motorine zam geliyor