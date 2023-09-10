İşte uyutan şifalı bitkiler

Bu bitkileri başucuna koyan rahat uyuyor

Güzel ve sağlıklı bir uykuyu kim istemez? Elbette herkesin yanıtı evet olacaktır. Peki, bazı bitkileri yatak odasında bulundurarak rahat bir uyku çekeceğinizi biliyor muydunuz? İşte o bitkiler ve faydaları…

AREKA PALMİYESİ

Havaya nem katıyor. Kuru bir ortamda yaşayanlar için harika bir bitki. Odada areka palmiyesi bulundurmak istiyorsanız gün ışığını tercih ettiği için güneye veya batıya bakan bir pencerenin yanına koymalısınız…

YASEMİN

Tatlı ve hoş bir kokusu var. O koku rahatlatıcı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahip. Bu nedenle uykudayken iyi bir şekilde dinlenmenizi sağlıyor. Depresyon yaşayanlar için birebir yararlı…

ŞEYTAN SARMAŞIĞI

Yatak odasındaki toksinleri temizleyerek yok ediyor. Havadaki formaldehit ve bazı kimyasalların giderilmesi için çok ideal.

ÖRÜMCEK BİTKİSİ

Havayı temizlemede şampiyonlardan biri olan örümcek bitkisi kurdele çiçeği olarak da biliniyor. Karbonmonoksit, formaldehit ve benzeri temizleme özellikleri bulunuyor.

GARDENYA

Kokusu, parfüm ve esans yapımında sıklıkla kullanılıyor. Yapılan çalışmalara göre uykuyu tetikleyen özelliklere sahip.

İNGİLİZ SARMAŞIĞI

En iyi hava temizleyicileri arasında ilk sırada. Toksinleri, küfleri ve ayrıca havadaki diğer bazı alerjenleri filtreliyor.

ORKİDE

Geceleri oksijen yayıyor. BU nedenle yatak odası için çok mükemmel. Diğer bir avantajı ise pek çok renkte çeşidinin bulunması...

BİBERİYE

Biberiye sadece yemeklere tat katmakla kalmıyor, kokusu hafızayı güçlendiriyor.

AŞK MERDİVENİ

Eğreltiotu olarak da biliniyor. İç mekanlarda deterjan ve temizleyicilerin neden olduğu uçucu organik bileşiklerden kurtulmak için çok faydalı. Odadaki nemi dengeleyerek rahat bir nefes alınmasını sağlıyor…