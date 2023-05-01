Enner Valencia'nın son durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın son durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Enner Valencia'nın son durumu belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Valencia'dan sevindiren haber geldi.

Sporx'de geçen habere göre; tedbir amaçlı olarak hastanede kalan Ekvadorlu futbolcunun 3 Mayıs'ta kupadaki Sivas karşılaşmasında riske edilmeyeceği, 7 Mayıs'ta ligde oynanacak Giresunspor maçında sahada olabileceği öğrenildi.

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Valencia da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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