Enner Valencia'nın son durumu belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Valencia'dan sevindiren haber geldi.

Sporx'de geçen habere göre; tedbir amaçlı olarak hastanede kalan Ekvadorlu futbolcunun 3 Mayıs'ta kupadaki Sivas karşılaşmasında riske edilmeyeceği, 7 Mayıs'ta ligde oynanacak Giresunspor maçında sahada olabileceği öğrenildi.

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Valencia da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.