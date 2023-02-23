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İşte yaşa göre cilt bakımı önerileri

Cilt bakımı yaparken sadece cilt tipi değil yaşa göre uygun bakım yapmak da önemli. Peki, bu nasıl olacak? İşte yaşa göre cilt bakım önerileri...

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 07:40
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İşte yaşa göre cilt bakımı önerileri

İşte yaşa göre cilt bakımı önerileri
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Cilt bakımı yaparken sadece cilt tipi değil yaşa göre uygun bakım yapmak da önemli. Peki, bu nasıl olacak? İşte yaşa göre cilt bakım önerileri...

20'Lİ YAŞ CİLT BAKIMI

Öncelikle cilt temizliğine büyük önem verilmesi gerekmektedir. Sabunsuz ürünler ve alkolsüz tonikler tercih edilmelidir. Alkolsüz ürünler gözeneklerinizi sıkılaştırarak, cildin PH dengesini düzenlemektedir. Ayrıca cildinizin ideal nem dengesini korumak için uygun nemlendiriciler kullanılması gerekmekte. 20'li yaşların sonlarında belirgin olmaya başlayacak olan göz çevresi kırışıklıkları için yaşa uygun göz çevresi kremler kullanılması gerekmektedir. Yorgun olduğunuz zamanlarda göz çevresi için uygun kürler de uygulayabilirsiniz.

 

 

30'LU YAŞLARDA CİLT BAKIMI

20'li yaşların sonlarında başlayan göz çevresi kırışıklıkları bu yaşlarda daha belirgin olmaya başlamaktadır. Bu yüzden göz çevresi kırışıklıklarının daha da derinleşmemesi için uygun, yağsız kremler kullanmak gerekmekte. Yorgunluk ya da uykusuzluk sonucu oluşabilen gözaltı torbaları ve morluklar için çay kompresi veya salatalık dilimleriyle gözlerinizi dinlendirebilirsiniz.

40'LI YAŞ CİLT BAKIMI

Cildinizin günlük bakımını ihmal etmemeniz gerekmektedir. Aynı zamanda cilt bakımınızı boyun bölgenize de uygulamalısınız. Bakım sırasında yüzünüzde yukarı doğru, boynunuzda ise aşağıya doğru krem sürmeniz gerekmekte. Ayrıca cildinizi temizlerken önce temizleyici süt ile daha sonra tonik ile bakım yapmanız önerilmekte.

50'LİLİ YAŞ CİLT BAKIMI

Bu yaşlarda özellikle düzenli ve sağlıklı beslenmenize özen göstermelisiniz. Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan da uzak durmanız gerekmekte. Cildinizin daha genç görünmesi için haftada en az bir kere onarıcı maske uygulamanız da önerilmektedir. Ayrıca günlük bakım kremlerinizin içeriği lifting etkili olmalı.

60'LI YAŞ CİLT BAKIMI

Bu yaşlarda cildin kendini yenilemesi azaldığı için, cildin kaybettiklerini telafi edebilecek bakım yapmak oldukça önemlidir. Yeşil çay içeriğindeki antioksidan özelliği sayesinde özellikle bu yaşlardaki kadınlar için önerilen bir üründür. Bu yüzden kullandığınız kremlerin, bakım ürünlerinin yeşil çay özlü olmasına dikkat etmeniz gerekmekte.

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