Koyun saymadan hemen uyuma yöntemleri

Gün içerisinde koşturmak, stres şehir yaşamının üzerinize çöken ağırlığı, yorgunluk ve eve gidişinizde ortaya çıkan halsizlik. Tüm bunlardan kurtulmanın çaresi güzel bir uyku. Ama bu bazen binlerce koyun saydırmayla sonuçlanabiliyor. İşte uyumakta güçlük çekenlere bazi öneriler.



SAKİNLEŞTİREN MÜZİK DİNLEYİN

KİTAP OKUYUN

SICAK BİR DUŞ ALIN

ODA HAVASINI DEĞİŞTİRİN

ODAYI TAMAMEN KARARTIN

PARMAK MASAJI YAPIN

YATMADAN ÖNCE ASLA ŞEKERLİ ŞEYLER YEMEYİN



Tüm bunları yapmanıza rağmn uyuyamıyorsanız ya yatağınızı değiştirin ya da bir hekime danışın.