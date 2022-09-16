Koyun saymadan hemen uyuma yöntemleri

Gün içerisinde koşturmak, stres şehir yaşamının üzerinize çöken ağırlığı, yorgunluk ve eve gidişinizde ortaya çıkan halsizlik. Tüm bunlardan kurtulmanın çaresi güzel bir uyku. Ama bu bazen binlerce koyun saydırmayla sonuçlanabiliyor. İşte uyumakta güçlük çekenlere bazi öneriler.
SAKİNLEŞTİREN MÜZİK DİNLEYİN
KİTAP OKUYUN
SICAK BİR DUŞ ALIN
ODA HAVASINI DEĞİŞTİRİN
ODAYI TAMAMEN KARARTIN
PARMAK MASAJI YAPIN
YATMADAN ÖNCE ASLA ŞEKERLİ ŞEYLER YEMEYİN
Tüm bunları yapmanıza rağmn uyuyamıyorsanız ya yatağınızı değiştirin ya da bir hekime danışın.
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