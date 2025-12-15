Vatandaşlar ve muhalefet partileri 'erken seçim' isterken anket firmaları da çalışmalarına hız verdi.

MLS Araştırma "İstanbul’da bugün seçim olsa hangi parti birinci olur?" sorusuna yanıt aradı. MLS Araştırma’nın 10-13 Aralık 2025 tarihleri arasında yaptığı İstanbul Seçim Anketi’nden yüzde 34.9 ile CHP birinci çıktı. AKP ise yüzde 32.5 ile ikinci sırada kaldı.

İşte anket sonuçları:

Yüzde 34.9 - CHP

Yüzde 32.5 - AKP

Yüzde 7.4 - DEM

Yüzde 5.5 - MHP

Yüzde 5.2 - İYİ

Yüzde 4.2 - ZP

Yüzde 4.1 - DİĞ

Yüzde 3.5 - YRP

Yüzde 2.7 - TİP