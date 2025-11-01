Ülkemizde satılan en küçük otomobillerden birisi olacak model 3.700mm uzunluğa, 1500mm genişliğe, 1.660mm yüksekliğe sahip. Aracın aks aralığıysa 1.350mm.

Bu ölçülerden de anlayacağınız üzere otomobil A Segmentinde yer alan Hyundai İ10’a yakın büyüklükte bir binek otomobil.

Tek kapılı olan araç 4 kişilik oturma düzeni sunuyor. Boş ağırlığı 450 kilo ve 200 litrelik bagaj hacmine sahip.

Lityum-İon batarya paketiyle gelen otomobilde maksimum hız 90km/s, maksimum menzil ise 350 km

4 çeker versiyonuda bulunuyor bu küçük otomobilin ve 3 saatte ev tipi duvar şarj cihazıyla 3 saat gibi kısa bir sürede yüzde 30’dan yüzde 80 e ulaşıyor bataryaları.

Aynı oranda batarya dolumuna hızlı şarj ile sadece 25 dakikada ulaşıyor.

10.1 inç multi medya sistemi, 2 adet usb çıkışı, elektrikli ve ısıtmalı aynalar, otomatik yanan farlar, 6 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu 4 yöne hareketli yolcu koltuğu, koltuk ısıtma, masaj fonksiyonu, dijital kadranlar, yolcu önünde dijital ekran, hava yastıkları, ısofix bağlantıları, hız sabitleme ön-arka park sensörü, 3 farklı sürüş modu gibi oldukça güzel donanımlara sahip EVRY modeli.

Aracın fiyatı henüz açıklanmadı.