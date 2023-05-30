İşte yenidünyanın yararları

Editör: Erkavim Yıldırım

Şekil olarak armutu andırmakla birlikte boyut olarak erikten biraz daha büyüktür. Bu meyve bahar ve yaz aylarında yetişiyor ve tazeliğini uzun zaman koruyamadığından hemen tüketilmesi gerekiyor. Akdeniz ikliminin görüldüğü tropikal bölgelerin çoğunda bulunan malta eriği özellikle Antalya ve çevresindeki illerde yetiştiriliyor. Peki, malta eriğinin faydaları nelerdir?

MALTA ERİĞİNİN YARARLARI NELER

Yenidünya meyvesinin çekirdekleri, yaprakları güçlü bitki bileşikleriyle doludur. Bazı hastalıklara karşı korumasının yanı sıra birçok sağlık yararları sağlar. İşte yenidünya meyvesinin sağlık açısından şaşırtıcı faydaları:

Düşük kaloriye sahip olması ve tok tutucu özelliği ile kilo vermeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Antioksidan içeriği ile cildi tazeler ve hücrelerin onarılmasını sağlar.

Mide hastalıklarını hafifletir.

Antikanser olarak bilinir ancak bununla ilgili daha fazla araştırmaya gerek vardır.

Kan şekeri ve insülin seviyelerini azaltmaya yardımcı olur.

Yeni dünya provitamin A, B, magnezyum, potasyum ve manganez dahil olmak üzere bir dizi besin sağlar.

Kalp sağlığını arttıran ve kalp hastalıklarına karşı koruyabşlen magnezyum, potasyum, karotenoidler ve fenolik bileşikler bakımından zengindir.

Lifli yapısı ile sindirim sitemine olumlu etkiler sağlar ve kabızlığa iyi gelir.

Kan dolaşımını düzene sokar.

Düşük tehlikesini önlemeye yardımcı olur.

Çekirdeği idrar söktürür, mesane ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.