﻿İşte yorgunluğun o nedenleri!

İnsan yeterince uyuyamazsa beyinde bulunan adenosin oranı yükseliyor. Adenosin, beynin uyku ve uyanıklık merkezlerini etkileyen ve yorgunluk hissinden sorumlu olan bir madde. Kısacası yorgunluk belirtilerini Adenosin belirliyor. İşte yorgunluk nedenleri:

Alkol sigara tüketimi

Stres

Bazı ilaçların tüketimi

Uykusuzluk

Sağlıksız beslenme

Aşırı kilo



SÜREKLİ YORGUNLUK VE VİTAMİN İLİŞKİSİ



Vitaminler bağışıklık sistemi açısından oldukça önemlidir. B12 vitamini, enerji dengesi oluşturur. Eksikliği olan kişiler yorgunluğa doğru yolculuğa çıkar. Günün hemen her saatinde yorgun hissediliyorsa doktora başvurulmalıdır. Yorgunluğun çeşitleri vardır. Bunlar önem sırasına göre şöyledir:

Kanser yorgunluğu

Diyabet yorgunluğu

Multipl sklerozda (MS) yorgunluk

Enfeksiyonlu yorgunluk

Hipotiroidizm ile yorgunluk

Psikolojik yorgunluk

Uyku apnesiyorgunluğu

Yorgunluk sendromundan yorgunluk

Demir eksikliğine bağlı halsizlik