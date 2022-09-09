﻿İşte yorgunluğun o nedenleri!

İnsan yeterince uyuyamazsa beyinde bulunan adenosin oranı yükseliyor. Adenosin, beynin uyku ve uyanıklık merkezlerini etkileyen ve yorgunluk hissinden sorumlu olan bir madde. Kısacası yorgunluk belirtilerini Adenosin belirliyor. İşte yorgunluk nedenleri:
Alkol sigara tüketimi
Stres
Bazı ilaçların tüketimi
Uykusuzluk
Sağlıksız beslenme
Aşırı kilo
SÜREKLİ YORGUNLUK VE VİTAMİN İLİŞKİSİ
Vitaminler bağışıklık sistemi açısından oldukça önemlidir. B12 vitamini, enerji dengesi oluşturur. Eksikliği olan kişiler yorgunluğa doğru yolculuğa çıkar. Günün hemen her saatinde yorgun hissediliyorsa doktora başvurulmalıdır. Yorgunluğun çeşitleri vardır. Bunlar önem sırasına göre şöyledir:
Kanser yorgunluğu
Diyabet yorgunluğu
Multipl sklerozda (MS) yorgunluk
Enfeksiyonlu yorgunluk
Hipotiroidizm ile yorgunluk
Psikolojik yorgunluk
Uyku apnesiyorgunluğu
Yorgunluk sendromundan yorgunluk
Demir eksikliğine bağlı halsizlik
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