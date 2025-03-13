İşte Yusuf Akçiçek'in bonservis bedeli

Jose Mourinho'nun bu sezon hem Süper Lig'de hem Avrupa'da forma şansı verdiği Yusuf Akçiçek'in bonservis bedeli belli oldu. Sarı lacivertli yönetimin 19 yaşındaki stoperden en az 40 milyon euro bonservis geliri beklediği öğrenildi.

"BİZİM SATMAYI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR OYUNCU DEĞİL"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı genç oyuncu hakkında "Yusuf Akçiçek için sözlü konuştuk. İngiltere Premier League'den bir takımın sportif direktöründen mesaj geldi Anderlecht maçından sonra 'Şu an 20 milyon oldu' diye. Bizim satmayı düşündüğümüz bir oyuncu değil" ifadelerini kullanmıştı.

Mourinho'un forma şansı verdiği Yusuf Akçiçek Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist performansı gösterdi.