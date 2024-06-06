İşte Zehra Güneş'in tahtını sallayan güzel. Brezilyalı Rosamaria geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşte Zehra Güneş'in tahtını sallayan güzel. Brezilyalı Rosamaria geliyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş'in tahtı sallanıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızı Zehra Güneş'in ünü sınırları çoktan aştı.

Zehra Güneş'i artık herkes tanıyor.

24 yaşındaki güzel voleybolcu sosyal medyada da milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

4 milyon takipçisi bulunan 1.97 boyundaki Zehra Güneş, voleybolcular arasında birinci sırada yer alıyor.

Ancak son zamanlardaki atağı ile Brezilya Milli Takımı'nın güzel yıldızı Rosamaria, Zehra Güneş'in peşinde. Rosamaria, Zehra Güneş'ten sonra sosyal medyada en çok takip edilen voleybolcu.

Rosamaria, Milletler Ligi'nde 16 Haziran'da Hong Kong'taki maçta milli takımımıza karşı da mücadele verecek.

30 yaşındaki Rosamaria, 1.85 boyunda. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte o fotoğraflardan bazıları:

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