5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşte zincir marketler ile Tarım Kredi Marketi'nin fiyatları arasındaki fark

İşte zincir marketler ile Tarım Kredi Marketi'nin fiyatları arasındaki fark

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın gıda fiyatlarındaki fahiş artışların sorumlusu olarak gösterdiği zincir marketler ile Erdoğan'ın 'fiyatlar gayet uygun' dediği Tarım Kredi marketlerinde ürün fiyatları karşılaştırıldı, ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:12
Takip Et

İşte zincir marketler ile Tarım Kredi Marketi'nin fiyatları arasındaki fark.CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu listeyi paylaştı

İşte zincir marketler ile Tarım Kredi Marketi'nin fiyatları arasındaki fark
+
Aa
-

İktidar, enflasyonun sorumlusu olarak zincir marketleri hedef gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zincirler marketlerin FETÖ'yle bağlantısının araştırılmasını isterken BİM'in CEO'su Galip Aykaç ise zincir marketlere yönelik eleştirilere “Zamların nedeni yüksek maliyetler” diyerek yanıt verdi.

Kamuoyunda ‘üç harfliler' olarak nitelendirilen zincir marketlere yönelik ithamlar, Tarım Kredi Marketlerindeki fiyatları da gündeme taşıdı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla indirim yapan Tarım Kredi Market ile bir zincir marketin fiyatlarını karşılaştırdı.

Her iki marketten de 25 çeşit temel ihtiyaç ürünü alışverişi yapan Bakırlıoğlu, “İki market arasındaki fark sadece 20 kuruş. Ürünler arasındaki fiyat farkları kuruşlarla ifade edilecek kadar birbirine yakın. Madem marketler zam yaparak enflasyonun artmasına neden oluyor, o zaman Tarım Kredi Market neden aynı fiyat politikası uyguluyor? Bu durumda kime inanacağız” diye sordu.

CHP’Lİ VEKİL SİTEYİ PAYLAŞTI

Vehbi Bakırlıoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Tarım Kredi Kooperatifi’nin marketlerini gezen, ‘Fiyatlar gayet uygun’ diyen, temel ürünlerde indirim talimatı veren, ‘Market sayısını arttırın’ diyen Cumhurbaşkanı'na mı inanacağız? Yoksa üç harfli marketleri fiyat artışlarının sebebi olarak gören, hatta ‘FETÖ'cü’ ilan eden Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Bahçeli’ye mi?

510Zincir marketlerin enflasyonun nedeni olarak gösterilmeleri, iktidarın ve küçük ortağının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Eğer marketlerin sorumluluğu varsa ilk sırada Tarım Kredi Market yer alır. Düşük TL-yüksek kur politikası ve yüksek enflasyon, tüm ürünlerin üretim maliyetlerinin artmasına, dolayısı ile market fiyatlarının zamlanmasına neden olmaktadır.

Ekim ayı tüketici enflasyonu yüzde 85, üretici enflasyonunu ise yüzde 157 olarak açıklandı. Önümüzdeki aylarda üretici enflasyondan dolayı her şeye zam gelecek.

İşte karşılaştırma yapılan o liste

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mert
5.12.2022 09:32
Tk ya gidecek milet ucuz diye 0,25 kurus icin 2 vasıta ile oraya git akla bak ,bunlar bu zekayla ülke yönetiyor , iste , yazık ülkeye ,  
 
TC Bursa
5.12.2022 09:18
Savcı sayan göreve lütfen. Tarım kredi marketlerinede bir mühür lütfen. Yada fahiş fiyat dediği 25 kuruş mu?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
2
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
3
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
4
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
5
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
6
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
7
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Büyük Okyanus'ta 6.7'lik deprem
﻿Büyük Okyanus'ta 6.7'lik deprem
﻿Büyük Okyanus'ta 6.7'lik deprem
﻿Cinsel saldırı gasp suçundan aranan zanlı polisle girdiği çatışmada öldürüldü
﻿Cinsel saldırı gasp suçundan aranan zanlı polisle girdiği çatışmada öldürüldü
﻿Cinsel saldırı gasp suçundan aranan zanlı polisle girdiği çatışmada öldürüldü
﻿Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
﻿Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
﻿Ankara'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
﻿Tuzlu nar ne işe yarar?
﻿Tuzlu nar ne işe yarar?
﻿Tuzlu nar ne işe yarar?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.