AKP'nin nasıl hayal sattığını en güzel Sözcü Anlattı. İşte zor geçinen vatandaşlara uzatılan havuç

Sözcü gazetesi AKP’nin geçen yıllar boyunca nasıl hayal sattığını en güzel anlatan başlığı attı.

2011 yılında 2023 için 37 hedef belirleyen AKP, aradan geçen 11 yılın ardından bazı hedeflerine yaklaştı ancak birçok hedefinden de uzak kaldı.

2023’e aylar kala düzenlenen ve tek konuşmacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek konuşmacı olduğu programda 2053 ve 2071 hedeflerinden bahsedildi.

Sözcü gazetesi ise Pazar günü manşetten verdiği Veli Toprak imzalı haberde AKP’nin nasıl hayal sattığını “2023 olmadı, 2053 verelim” başlığı ile verdi.

İşte Sözcü gazetesinin 30 Ekim Pazar tarihli o manşeti: