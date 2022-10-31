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  • AKP'nin nasıl hayal sattığını en güzel Sözcü Anlattı. İşte zor geçinen vatandaşlara uzatılan havuç

AKP'nin nasıl hayal sattığını en güzel Sözcü Anlattı. İşte zor geçinen vatandaşlara uzatılan havuç

2011 yılından itibaren 2023 vizyonu belirleyen ve slogan haline getiren AKP, 2023’e aylar kala gerçekleştirdiği Türkiye Yüzyılı programında 2053 ve 2071 propagandası yaptı. AKP’nin hayal sattığını en iyi Sözcü anlattı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:10
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İşte zor geçinen vatandaşlara uzatılan havuç. AKP'nin nasıl hayal sattığını en güzel Sözcü Anlattı

AKP'nin nasıl hayal sattığını en güzel Sözcü Anlattı. İşte zor geçinen vatandaşlara uzatılan havuç
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Sözcü gazetesi AKP’nin geçen yıllar boyunca nasıl hayal sattığını en güzel anlatan başlığı attı.

2011 yılında 2023 için 37 hedef belirleyen AKP, aradan geçen 11 yılın ardından bazı hedeflerine yaklaştı ancak birçok hedefinden de uzak kaldı.

2023’e aylar kala düzenlenen ve tek konuşmacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek konuşmacı olduğu programda 2053 ve 2071 hedeflerinden bahsedildi.

Sözcü gazetesi ise Pazar günü manşetten verdiği Veli Toprak imzalı haberde AKP’nin nasıl hayal sattığını “2023 olmadı, 2053 verelim” başlığı ile verdi.

İşte Sözcü gazetesinin 30 Ekim Pazar tarihli o manşeti:

 

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vatandaş
31.10.2022 11:16
yani yazvar kış var ne kasıyorsunuz olur elbet birgün :))))  
 
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