İstediği ilacı yazmayan doktoru darp etti

Olay, merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın, annesi için ilaç yazdırmak amacıyla aile sağlık merkezine başvurdu.

Dr. Gonca K., ilacı yazabilmesi için hastanın bizzat kendisinin orada olması gerektiğini belirtti ve bu koşullar sağlanmadığı için ilacı yazamayacağını söyledi. Bunun üzerine kadın, masaya yumruk atarak doktora baskı yapmaya ve tartışmaya başladı. Dr. Gonca K., saldırı tehdidi altında olduğunu fark ederek beyaz kod verdi.

Kısa bir süreliğine dışarı çıkarak beklemeye başlayan kadın, tekrar içeri girerek Dr. Gonca K.'ya fiziksel saldırıda bulundu. Sağlık çalışanlarının araya girmesi ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle saldırgan kadın uzaklaştırıldı. Dr. Gonca K., darp raporu alarak saldırgan kadından şikayetçi oldu.

Olay anı, muayene odasındaki kalabalığın çıkması ve polisin müdahalesiyle güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.