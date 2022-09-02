Kendall Jenner Türkiye'den bakın ne istedi! Talebi reddedilince gelmekten vazgeçti

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'ın model kardeşi Kendall Jenner, bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyordu. Ancak Kardashian-Jenner ailesinin 26 yaşındaki üyesi ve en çok kazanan modellerinden Kendall Jenner'ın Türkiye çekimi iptal oldu.

Bodrum'da bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için objektif karşısına geçmeye hazırlanan 26 yaşındaki yıldızın, kendisine eşlik etmek için devlet yetkililerini koruyan özel bir güvenlik ekibi talebinde bulunduğu iddia edildi.

Özel bir güvenlik ekibi isteyen model, resmi kurumlardan "kendisine böyle bir ayrıcalık verilemeyeceği" şeklinde bir cevap alınca Bodrum gezisini iptal etti.