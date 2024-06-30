İstek parça yüzünden düğün kana bulandı

Kana bulanan düğünde kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada, düğüne gelen kalabalığa rastgele kalabalığa pompalı tüfekle ateş açıldı.

Aktarılan bilgilere göre Osman Kavuncu mahallesi Çilem Sokak'ta yapılan bir düğünde, söylenenlere göre 2 grup arasında istek parça yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi kalabalığa rastgele pompalı tüfekle ateş açtı.

Düğündekilerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı 4 kişi ilk kontrolleri sonrasında hastaneye kaldırırken polis olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.