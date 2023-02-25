İstemsiz bacak sallamak hangi hastalığın habercisi? Huzursuz bacak sendromu nedir?

Kişi kendini sık sık bacak sallarken buluyorsa doktora muayene olmasında fayda var. Uzmanlar sık sık bacak sallamanın altında huzursuz bacak sendromu gibi bir hastalığın yatabileceğini söylüyor. Peki, istemsiz bacak sallamak hangi hastalığın habercisi? Huzursuz bacak sendromu nedir?

Sebepsiz bir şekilde başlayan ve çok sonralardan fark edilen bacak sallama durumu, şiddetli bir titreme ile ortaya çıkıyor. Bu duruma neyin sebep olduğu ve nasıl geçeceğini dair bilinen bilimsel net bir tanı olmasa da, arkasında bazı sebepler yatıyor olabilir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?

Bacak titremelerinin sebebi olarak RLS yani huzursuz bacak sendromu hissedilebilir ancak huzursuz bacak sendromunda titreyen bacak hiçbir şekilde kontrol altına alınamaz bunun yanı sıra bu durum sadece geceleri uykudayken ortaya çıkar.

TİTREME HASTALIĞI ESANSİYEL TREMOR NEDİR?

Esansiyel tremor adı verilen ve genetik olarak aileden geçebilecek olan bu durum mutasyona uğrayarak ortaya çıkar, ellerde ve ayaklarda kendini gösterir.

Bazı zamanlarda bir işe odaklanabilmek için insanlar bilinçaltına yerleşen durumlardan dolayı bacaklarını sallama isteği duyabilir ve bu durum iş bitene kadar sürebilir. Dikkat eksikliği ve hiperkative bozuklukları gibi durumlarda olumlu sonuçlara sebep olarak beynin bir işlem meşgul olmayan bölümlerini de çalıştırır.

Uzun süre devam eden ve can sıkıntısına sebep olan durumlardan sonra meydana gelebilecek olan bu durum sıkıntı esnasından ortaya çıkan gerilim azalana kadar devam eder ve rahatlama sağlanana kadar bu durum devam ettirilir.

Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan kaygılı anların da belirli olan bacak sallama ve titretme olayı kalbin hızı bir şekilde atması ile birlikte kendini ortaya çıkarmak için beynin uyarılmasını ve böylece titremeye sebep olur.

Aşırı aktif bir şekilde çalışan tiroid bezleri de vücudun metabolizmasını düzenleyen hormonları ürettiğinden bu hormonlar çok fazla üretilmesi bacakların istemsiz bir şekilde sallama ve titretilmesinde etkilidir.