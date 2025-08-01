İşten ayrılanlara kötü haber! Kritik detay ortaya çıktı

Kaynak: HaberTürk
İşten ayrılanlara kötü haber! Kritik detay ortaya çıktı

SGK prim borçlarında sorumluluk, görevden ayrılmakla bitmiyor birçok kişi bu önemli detayı gözden kaçırıyor ancak mevzuata göre, limited ve anonim şirketlerde ortaklar ile yöneticiler, geçmişe dönük borçlardan belirli şartlar altında sorumlu tutulabiliyor. İşte detaylar..

Anonim şirketlerde genel itibarıyla ortaklar SGK prim borçlarından mesul tutulmuyor. Fakat taahhüt edilen sermaye henüz tamamlanmamışsa, ödenmeyen kısmın karşılığı kadar sorumluluk yüklenebiliyor.

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Öte yandan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler, şirketin SGK primlerini zamanında ödemedikleri takdirde, şirketle birlikte müteselsilen sorumlu sayılıyor. Bu yükümlülük, görevde oldukları süre içinde doğan borçları kapsıyor birçok kişi bu detayı gözden kaçırıyor ancak görevden ayrılmış olsalar dahi, bu döneme ait ödenmemiş primlerden sorumlu olmaya devam ediyorlar.

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RESMİ BİLDİRİM ŞARTI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Görevden ayrılan yöneticilerin, ileride herhangi bir hukuki sorumlulukla karşılaşmamaları için Ticaret Sicili Gazetesi’ne yapılan tescil ya da noter aracılığıyla bildirimde bulunmaları gerekiyor. Bu işlem, sorumluluğun resmi olarak sona ermesi açısından büyük önem taşıyor.

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