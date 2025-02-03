Yalova'daki köpüklü su olayı çözüldü! İşten çıkarılan belediye işçisi intikam için yapmış

Yalova Valiliği, içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" olayıyla ilgili yapılan araştırmada dereye köpük arttırıcı olarak kullanılan bir bileşiğin atıldığının tespit edildiğini bildirdi.

29 Ocak akşam saatlerinde Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenme tespit edilmiş, sonrasında kent genelinde tedbir amaçlı yaklaşık 1 gün süresince su kesintisine gidilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Kurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanı ve aynı zamanda muhtar azaları olan S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. Yalova Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan G.K., Ö.B. ve N.U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Y.T. ve S.A. ise Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nca hazırlanan raporda alınan numunelerin analizi sonucunda insan sağlığına tehlikeli olan maddelerin tespit edilmesi ve mevcut delil durumları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesi uyarınca tutuklama talebiyle Yalova Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Zanlılar suçlamaları reddederken, muhtar Y.T. ile işten çıkarılan eski belediye çalışanı ve aza S.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği, Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenmeye neden olan maddeyi atan şahıslar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: