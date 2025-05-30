İsteyen herkes artık devlet memuru olabilecek: O şart kaldırıldı! Bakan bizzat açıkladı

Adalet Bakanlığında memur olabilmek için aranan 35 yaş sınırı kaldırılırken, alımlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyi içeren, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptıklarını aktardı.

Yönetmelikle, memur alımı için aranan 35 yaş sınırının kaldırıldığını bildiren Tunç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartının esas alınacağını ifade etti.

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Bakanlığa fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklenerek atanma şartlarının belirlendiğini anlatan Tunç, zabıt katipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldığını bildirdi.

Tunç, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için de 30 yaş sınırının kaldırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi. Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri, yılda en az bir kez alınacak."

Adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi, kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması, atama ve sınav süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Adalet teşkilatımızın insan kaynağı yapısını daha… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 30, 2025

Bakan Tunç, yönetmeliğin adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi, devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartları düzenler:

A) Genel Şartlar:

Türk vatandaşı olmak,

Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş koşullarını karşılamak,

Kanunun 41’inci maddesindeki öğrenim şartlarını yerine getirmek,

Kamu haklarından yoksun olmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla:

a) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş olmak,

c) Askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini sürekli yapmasına engel teşkil edebilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B) Özel Şartlar:

Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41’inci maddelerde belirtilen eğitim kurumlarından diploma almış olmak,

Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında öngörülen şartları taşımak.

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657 sayılı Kanun’un “Memuriyete Girişte Yaş” başlıklı 40’ıncı maddesi: “Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilir.”