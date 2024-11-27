İstifa eden Hasan Arat açıklama yapıyor

Beşiktaş’ta Futbol A.Ş.’nin Başkanlığı’ndan istifa eden Hasan Arat açıklamalar yapıyor.

Arat’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biliyorsunuz dün gece bir ayrılık kararı açıklandık, bugün iletişimdeki ayrılık kararını açıkladık. Futbol branşında Beşiktaş dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarımızı üzgün, biz de üzgünüz. Daha iyi nasıl oluruz diye düşünürek formüller aradık. Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir. Bu sarsıntıları bir uyarı olarak görüyoruz. Benim özel durumum nedeniyle bir boşluk oluştu.

Bugün itibariyle Futbol A.Ş.'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den sorumlu onlar olacak. Ben genel olarak kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Bunun doğru olacağına inanıyorum. Gecikmiş kararlarımız olduysa bunun bilincindeyiz. Kolay bir ortamda değiliz. Süper Kupa finaliyle başlayan serüvende gelinen noktayı en ince ayrıntısına kadar araştırmaktayız. Sarsıntılar sonrasında göreve gelmiş bir yönetimiz. Elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz."

“HERKES BENİ YOLLAMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ”

"Bir saat içinde herkes beni yollamak için mücadele etti. Biraz daha iyi okusalardı, doğrunun ne olacağını göreceklerdi. Yazılanlara dikkat etmek lazım. Biz Beşiktaş için uğraşıyoruz. Kimse Beşiktaş'la uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın içindekiler ellerini çeksinler. Varsa bir kongre, mayıs ayında gelip aday olsunlar. Herkes kendine gelsin. Biz sportif olarak başarılı olmadığımızın bilincindeyiz. Beşiktaş camiası kalkışma yapılacak yer değildir. Burası Atatürk'ün kulübüdür, her türlü mücadeleyi verir."

"HERKES KENDİNE GELSİN!"



"Bizim meselemiz Beşiktaş'tır. Kimseyle meselemiz yoktur. Ben taraftarıma, üyelerime vermiş olduğumuz sözün arkasında olduğumuzu beyan ediyorum. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın içindekiler, artık ellerini çeksinler. Varsa kongre mayısta aday olurlar. Whatsapp'ta, sosyal medyada Beşiktaş'ı rencide edecek, idarecilerimi rencide edecek, 2015 öncesi eski taktiklere başvurmasınlar. Beşiktaş bunlara sert cevap verir. Belgesi elimizde hazırdır. Herkes kendine gelsin."

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