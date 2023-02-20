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Oyuncu Yunus Günçe çileden çıktı: İstifa ediyorum

Koçum Benim, O Şimdi Asker gibi yapımlarla tanınan oyuncu Yunus Günçe büyük yıkıma yol açan depremin ardından isyan etti. "Kaç gün oldu bir kişi istifa etmedi..." diyen Günçe'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:37
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''İstifa ediyorum'' Oyuncu Yunus Günçe çileden çıktı

Oyuncu Yunus Günçe çileden çıktı: İstifa ediyorum
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Kahramanmaraş depremi üzerinde günler geçti. 11 ilde büyük yıkıma sebep olan ili deprem sonrasında binlerce insan hayatını kaybetti. Depremin yıktığı binaların bazılarının müteahhitleri gözaltına alındı. Bu süreçte kimsenin istifa etmemesi ise oyuncu Yunus Günçe'yi çıldırttı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Günçe paylaşımına "İstifa istiyorum" notunu düştü.

Yunus Günçe açıklamasında "Bari ben istifa edeyim kimse etmeyecek belli. Kimse etmiyor daha etmedi edecek gibi de durmuyor. Kaç gün oldu bir kişi istifa etmedi. Buradan istifa etmeyenleri sesleniyorum; oğlum siz niye istifa etmiyorsunuz lan? Sisi tutan şey ne?" diyerek çileden çıktı.

Oyuncu konuşmasının devamında "Hatay, Kahramanmaraş belediye başkanları Japon olsaydı harakiri yapardı" dedi.

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