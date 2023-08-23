İstifa ettim diyen yöneticiye Ahmet Nur Çebi resti nasıl çekti? Şerafettin Tilki Beşiktaş'ın beyninden bildiriyor

İstifa.

Yönetimlerde genelde yaşanan durum.

Beşiktaş yöneticisi Serhan Çetinsaya'nın durumu farklı.

Genç arkadaş futboldan bi haber! Olabilir. Herkesin ilgi alanı farklı.

Çetinsaya genç yaşına rağmen kulüpte asbaşkanlık koltuğuna oturdu. Çünkü babası istedi, Ahmet Nur Çebi bu ricayı geri çeviremedi.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketleri olan grup, mali destek sözü verdi. Yönetim içinde borç para veren tek yönetici oldu. Miktar cüzi olsa da sözünü tuttu.

Hatırlayın. Yılbaşında personele sucuk aldırmış, ancak kulüp içinde bu sucukların büyük kısmı kayıplara karışmıştı.

Ben de yazmaştım, Beşiktaş'ta sucuklar kayboldu diye; hatırladınız değil mi? Kayboldu derken, birileri götürmüştü sucukları.

Çetinsaya daha sonra sucuk alamayan personele yeniden sucuk alıp dağıttırmıştı.

Aynı yönetici Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından, “Üç’ün birini aldılar” paylaşımı ile olay adam haline gelmişti. O dönem Başkan Ahmet Nur Çebi, kendisine destek çıkmıştı.

Gel gelelim istifa sürecine.

Yöneticimiz sırf mali durumundan ötürü transfere soyunuyor. Ramos ve Talisca için devreye giriyor.

Yönetim de aynı oyuncular için temasta. Olaya bakın. Çetinsaya ayrı, kulüp ayrı olarak aynı oyuncular için farklı menajerler ile temastalar. Ortalık karışık.

Yüksek maliyetler sonrası başkan "Olmaz" diyor.

Sonuçta Beşiktaş'ın parası... Milyonlarca euronun altına girmek kolay mı?

Çetinsaya kendisine danışmanlık yapan Kayserili gazeteci ile oturup yol haritası çiziyor.

Bu şahıs "Test yapalım. İstifa etti haberleri yayalım. Tepkiye göre hareket ederiz" diyor. O da üstüne atlıyor!

Sosyal medya üzerinden birkaç gazeteci paylaşımda bulunuyor. Kimisi daha ileri gidip, geleceğin başkanı diye gaz bile yapıyor!

Haber bazı medya organlarına sızdırılıyor.

Ancak birkaç basın kuruluşu sazan durumuna düşmüyor!

Kulüp olmayan transferler için açıklama yapınca tepkiler iyice yükseldi. Çetinsaya bir anda destek alır gibi oldu. Bir de, Hasan Arat yönetimi seçime davet etmez mi. Gökte ararken yerde bulmuş gibi!

Gazeteci-danışman arkadaş onay veriyor, Çetinsaya da başkanın telefonuna şu mesajı atıyor:

"Bu şartlarda yönetime faydalı olamayacağım kanısındayım. İstifa edip ayrılmak istiyorum"

Danışman o kadar kendinden emin ki... Çetinsaya'ya "Gör bak. Başkan sana dur etme gitme diyecek. Bu da gündem olur!"

Sahiden de az sonra başkandan cevap geliyor. Ama tek kelime:

"Hayırlısı!"

Çetinsaya ve akıl hocaları bu cevap ile şok yaşıyor. U dönüşü yapmak istese de Çebi tek kelime ile her kapıyı kapatıyor. "Yürü ancak gidersin" der gibi kestirip atıyor.

Böylece İstikbal vaad eden önetici yanlış yönlendirme kurbanı oluyor.

Böylesine girift ilişkiler sarayda olur. Dallas falan yanında hiç kalır.

Çebi yönetimi başarılı başarısız tartışılır. Ancak Beşiktaş yöneticisi olmak, öyle herkese nasip olmaz. Olan değerini bilecek. Sadece Beşiktaş için değil elbette. 4 büyükler ve diğer kulüpler için de geçerli. On kilo sucuk dağıt. Kulübe üç beş kuruş borç ver. Bin kuruşluk reklam yap. Rakip takıma kahve ağzı ile gönderme yap. Yok öyle!

Başkan, yönetici, hoca, futbolcu herkes haddini bilmeli.

Son uyarı da, Beşiktaş muhabirlerine. Fenerbahçe ve Galatasaray yolunda hızla ilerliyorlar. Yöneticiler arasında laf taşıyorlar. Yöneticinin isteği ile meslektaşını arayıp haberi kaldır talebinde bulunuyorlar. Burada olduğu gibi danışmanlık yapıyorlar.

Transfere karışıyorlar. Menajerler ile pazarlık yapan dahi var. Yurt dışı seyahatlerde organizasyon yapıyorlar. Duyduğuma göre Bakü’deki özel maç öncesi düzenlenen yemekte, yine Çetinsaya ile gazeteci danışmanı sıkıntı yaşamışlar.

Amigoluk yapma yerine haber peşinde olması gerekenler ortama ayak uydurdular.

Uyanın baylar bayanlar. Üsküdar’da sabah oldu.

Artık ipliğiniz pazara çıktı. 3-5 kuruş para diye onurlu mesleğinizi ayaklar altına almayın.

Ya da bırakın gazeteciliği, gidin danışmanlık yapın.