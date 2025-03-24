'İstifa için can atıyor' diyen Özgür Özel'e Mehmet Şimşek’ten yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, gözaltına alınması ve tutuklanması sürecinde piyasaların alt üst olmasının ardından Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği konuşulmaya başlanmıştı. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'İstifa etmek için can atıyormuş' demişti.

Özgür Özel'in bu sözleri üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yanıt vermekte gecikmedi ve sosyal medya üzerinden “Görevimin başındayım, piyasaların istikrarı için çalışmayı sürdürüyorum.” açıklamasını yaptı.

"ASILSIL HABERLER İTİBAR ETMEYİN"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Şimşek, kamuoyuna da çağrıda bulunarak, “Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin” dedi.

Görevimizin başındayız.



Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.



Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 23, 2025

PİYASAYI RAHATLAMA MESAJI OLARAK ALGILANDI

Mehmet Şimşek’in yaptığı “piyasaların sağlıklı işleyişi” vurgusu piyasaları sakinleştirme çabası olarak algılandı. En son Merkez Bankası Bankalar Birliği ile toplanmış "Gerekli önlemleri alacağız" denmişti. Ardından SPK, Borsa İstanbul’da açığa satış işlemlerini 25 Nisan'a kadar yasakladı.