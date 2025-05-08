İstifa sesleri arasında Ali Koç

Fenerbahçe'de 20 yıl süren Aziz Yıldırım dönemine 2018 yılında yapılan seçimle noktayı koyan Ali Koç sarı lacivertlilerin yeni başkanı olmuştu.

Sadece Fenerbahçe değil tüm takım taraftarları Koç'un başkanlığı konusunda Türk futboluna katacağı yeni soluk için heyecanlıydı. Lakin geçen 7 yıl içinde Koç hiç şampiyonluk yaşayamadı. Son olarak 2013 - 2014 yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe taraftarı 10 yılı aşkın bir süredir bu başarıya hasret kaldı.

Ali Koç Jorge Jesus, Jose Mourinho gibi dünyaca ünlü hocalara, çok büyük bonservis bedelleri ve ücretler alan futbolculara rağmen mutlu sona ulaşamadı. Acun Ilıcalı'nın asbaşkanlık yaptığı bu sezon ise daha çok Galatasaray ile atışmalarla geçti.

Son olarak oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kaybettiği Beşiktaş maçı sonrasında lider Galatasaray ile bitime 4 hafta kala puan farkı 8'e çıktı. Şampiyonluğun mucizelere kaldığı maçın basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho yine bomba sözlerle gündemi belirledi. Mourinho "Ligin sıralaması başından beri belliydi. Bu güçlü yapı ile Fenerbahçe'nin baş etmesi çok zor" cümleleriyle başarısızlığı kendi üstüne almaktan kaçındı.

Fenerbahçe güçlü ve alternatiflli kadrosuyla sezon başında Galatasaray ile beraber Süper Lig'in favorisiydi. Ancak bakılan son durumda Beşiktaş 2 kez Galatasaray ise 32 kez liderlik koltuğuna oturmuş. Oynanan 34 haftalık periyotta Fenerbahçe hiç lider olamamış. Mourinho gibi zaman zaman kibir ve ukala tavrın öne çıktığı bir kişiliğin Süper Lig'de lider olmaması çok şaşırtıcı. Üstelik Mourinho ilk sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş gibi ezeli rakipleri karşısında galibiyetle tanışamadı. Portekizli teknik adam derbi zaferini henüz tadamadı.

Aziz Yıldırım'ın seçimde koz olarak kullandığı Jose Mourinho'yu seçimi kaybetmemek için getiren Ali Koç şimdi taraftarın en önemli hedefi. Koç artık stadyumda istifaya, gidilen deplasmanlarda istifaya, neredeyse her yerde istifaya çağrılıyor. Son olarak Koç Divan Kurulu'nda "Görevimize devam edeceğiz" diyerek taraftarın beklediği müjdeli (!) açıklamayı yapmadı.

Futbol başarı odaklı bir oyun. Ne kadar ekonomik olarak güçlü olursanız olun ne kadar iyi oyunculara sahip olursanız olun başarı gelmezse eğer tartışılır ve koltuğunuzu kaybetme korkusu yaşarsınız. Bugün Ali Koç 7 senelik Fenerbahçe başkanlığında sadece bir Türkiye Kupası kazanmış durumda. Bu Türkiye'nin en büyük camialarından biri olan sarı lacivertliler için kabul edilir bir durum değil.

Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'u istememesi başarı tablosuna bakarsak normal. Çünkü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Fenerbahçe 3. yıldızı takmadan biz 4. yıldızı takarız" sözlerinin bu sezon gerçekleşme ihtimali yüzde 99. Ezeli rakibinin şampiyonluklarıyla büyüyen Fenerbahçeli genç neslin isyan etmesi ve hiç şampiyonluk sevinci yaşayamaması futbolun en canlı halini önümüze koyuyor.

Koç koltuğunu kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Fenerbahçe taraftarı hasret kaldığı şampiyonluk yıllarında Galatasaray'ın üst üste göreceği üçüncü sevince yine katlanmak zorunda. Başarısızlık karşısında bir refleks olarak verilen istifa ise maalesef ülkemizde pek de yaygın değil!