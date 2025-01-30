İstifanın eşiğinden dönen Karşıyaka Başkanı konuştu: Seçimde neden aday olduğunu açıkladı

Sezon başından beri özellikle basketbol takımının ana sponsorunu kaybettikten sonra içinde bulunduğu mali sıkıntıları aşmaya çalışırken bir yandan da idari krizlerle boğuşan Karşıyaka'da istifanın eşiğinden dönen Başkan İlker Ergüllü ilk kez konuştu.

"Yola devam" mesajı veren Ergüllü, İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın mevcut durumu, 3 farklı branştaki takımların liglerindeki mücadelesi, mali yapısı ve şirketleşme sürecine dair detaylı açıklamalar yaptı. Mali yük büyük oranda omuzlarına kalan İlker Ergüllü, "Camia destek verirse sezon sonuna kadar devam ama çözülmesi gereken çok sıkıntı var. Camianın sadece yanlışlara odaklanmaması, geçmişteki problemleri geride bırakıp bir uğurda kenetlenerek yola devam etmesi gerekiyor. Ayrılıklar ve bölünmüşlükler bu saatten sonra bize hiçbir fayda sağlamaz" dedi.

"Ben 1 Haziran'da koltuğu geçerken, 'Biz Pınar'a teşekkür ediyoruz, X firma sponsordur, onla yürüyeceğiz' demişim gibi algılanıyor" diyen Ergüllü, "Ben iki tarafın da iyiliğini düşündüm. Karşıyaka'yı Pınar'ın yanında ekstra sponsorluk desteğiyle daha iyi yere getirmek istedik. Kurduğumuz güzel kadro zaman içinde eridi. Ben her zaman her yerde söylüyorum, basketbolun Süper Lig'de oluşu, yıllardır elde ettiği başarılar, teknik ve idari kadronun gücü, ana sponsoruyla kulübümüzün en önemli gelir kaynağıydı. TFF 3'üncü Lig'deki futbolda da yıllardır birikmiş bir başarı açlığı var. Bunu geçen sene de sonlandırmak için ciddi ekonomik bedeller ödendi. Bu sene de iddialıyız, şanssızlığımız zor gruba düştük ama takımı üst lige taşımaya çalışacağız. Önceden Play-Off oynayamazken şimdi insanlar ikincilik ve Play-Off'u garanti görüp şampiyonluk için umutlular. Oynanan futboldan keyif alıyorlar. Voleybol şubemizin de Sultanlar Ligi'ne yıllar sonra çıkma ihtimali çok yüksek" diye konuştu. Ergüllü, "Vergi Dairesi son 1,5 yıldır ben ve yönetimin içinde olan birçok arkadaşımıza Temmuz 2023'ten beri oluşan vergi borçları için şahsi hesaplarımıza ödeme emri gönderdi. Bunanla ilgili çözüm arıyoruz" dedi.

'KAYYUMA KALMAMASI İÇİN KABUL ETTİM'

24 Aralık'taki son olağanüstü kongre sürecini anlatan İlker Ergüllü, "Aslında başka bir liste vardı, bu yüzden ben bir çalışma yapmadım ancak o gün o liste oluşan bazı sıkıntılardan aday olamadı ki benzerini üyelik süresiyle ilgili ben de yaşamıştım. O gün öğle saatlerinde taraftarımız ve Karşıyaka'yı seven isimlerle kayyuma gidilmesin adına bir yönetim oluşturuldu. Başkanlık için bana talepleri olunca ısrarlarını kıramadım. Ama şunu herkes bilmeli ki bu gelen yönetim sadece Karşıyaka'nın zarar görmemesi için, vergi, borçlanma gibi bütün riskleri üzerine almış arkadaşlarımız. Kongrede de dediğimiz gibi oluşabilecek güçlü yönetime yerimizi devretmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

'İSTİFA İDDİALARI SÜRECİ BALTALIYOR'

İlker Ergüllü, "Basketbolda iddiamızı kaybettiğimiz için sponsor konularında ciddi tıkanıklık yaşıyoruz. Gelebilecek isim, salon, forma reklamı sponsorluğu Karşıyaka'yı çok rahatlatır ama insanlar takım küme düşer korkusuyla şirketlerinin isimlerinin bu şekilde anılmasını istemiyorlar ama bu sezon için can suyu ve önümüzdeki seneye ciddi kadro olsun diye 4 firmayla görüşme halindeyiz. İstifa ettiğim iddiaları da süreci baltalıyor. Ben kendi firma işlerimle ilgili önemli görüşmeler yapıyordum. Bunlar da sonuçlanıyor. Bu iş koluyla başkanlığı bir arada götürmem zordu. Ben de yönetim kurulu arkadaşlarımla paylaştım ancak çok kısa sürede sosyal medyaya ve basına yansıdı" diye konuştu.

"Biz kayyum sürecini atlattık, genel kurul kararı alsak da yönetim sezon sonunu görür" diyen Ergüllü, "Psikolojik olarak çok yıprandık. Sürekli mali kaynak arayışı ve hep aynı kişilerin desteği bizi gerçekten yoruyor. Kampanyalarda beklediğimiz etkiyi maalesef alamadık. Kampanyada Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in 1 milyon TL'si dahil 3.5 milyon TL toplandı. Bundan sonra hem futbol hem baskette iyi bir bilet fiyatlamasıyla taraftarımız stadı, salonu doldurursa takımlarımızın deplasman masrafları, primler, güvenlik giderleri gibi giderler kulübün üzerinden kaldırılabilir ama ne yazık ki bunu dediğimiz zaman biz suçlu oluyoruz. Biz bir Galatasaray maçında 2.5 milyon TL hasılat elde edebiliyoruz. Play-Off, Avrupa kattığımızda 25 maç böyle bir potansiyelle inanılmaz bir gelirimiz olur ama 4-5 maçta bu maddi imkanı yaratabiliyoruz" dedi.