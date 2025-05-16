İstifası çok konuşulmuştu, CHP'ye geçiyor! Meclis'te vekil transferi trafiği

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İstifası çok konuşulmuştu, CHP'ye geçiyor! Meclis'te vekil transferi trafiği

22 Nisan'da DEVA Partisi’nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'in CHP'ye katılacağı iddia edildi.

DEVA Partisi’nden istifası çok konuşulan Seda Kaya Ösen'in CHP'den gelen teklif konusunda kararını verdiği belirtiliyor. İddiaya göre Seda Kaya Ösen'in rozetini gelecek haftaki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığına göre, Seda Kaya Ösen'in CHP'ye geçme kararı kesinleşti. Parti de Seda Kaya Ösen'in geçişini onayladı.

Bir süredir adı CHP ile anılan Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen fikir ayrılıkları nedeni ile DEVA Partisi'nden istifa ettiğini ancak İzmir için çalışmaya devam edeceğini söylemişti.

Ösen'in CHP'ye katılması halinde CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 135'e İzmir deki milletvekili sayısı ise 13’e çıkmış olacak.

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