İstifası istenen Abdullah Avcı'dan taraftarları çıldırtacak açıklama

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor St Gallen ile kozlarını paylaştı.

Normal süresi 1-1 biten mücadelede uzatlmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara gidildi. Son penaltıyı Savic'in kaçırması ile birlikte Trabzonspor rakibine 5-4 mağlup olarak elendi.

Mücadelenin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'ya tribünlerden istifa tezahüratları geldi.

İSTİFA SESLERİ

Maç sonu açıklamalarında bu tezahüratlara değinen Abdullah Avcı taraftarın tepkisini anladığını söylerken kendisi için "Çok da önemli bir teknik direktörüm" dedi.

Avcı'nın mağlubiyet sonrası söylediği bu sözler taraftarları adeta çıldırttı.

İşte Avcı'nın açıklamalarının tamamı:

"BU TAKIM ÇOK İYİ OLACAK"

"Öncelikle oyunun değerlendirmesini yapalım. Bugün baskıları çok iyi yaptığımız zamanlar da vardı, yapamadığımız zamanlar da vardı. Baskı yapıp topu kapınca coşku ve erken bitirme duygusuyla top kayıpları fazla oldu. Taçtan çıkardığımız bir pozisyonda rakip öne geçti. İkinci yarı ve uzatma bölümünde daha iyiydik. Takım her şeyi denedi. Pozisyonlar var, direkten dönenler var. Sonuçlandıramama gibi bir durum var. İki maçta da bu var. Bu oyun böyle. Çok üzgünüz. Oyuncular da çok üzgün. Bizim için Konferans Ligi önemli bir hedefti. Bu bize bir eşik atlatacaktı. Oyuncular da hakikaten çok üzgün. Futbolun içinde olan penaltılardan kaybettik. İki maçın tümüne bakınca turu hak etmiştik. Sayısız fırsat var. Bunlar yapamazsan bu oyun cezalandırıyor. Bugün bu defter kapandı. Taraftardan özür diliyoruz. 3 gün sonra bir maç daha var. Toparlanıp lige en iyi şekilde döneceğiz. Taraftarın duygularını anlıyorum. Çok da önemli bir teknik direktörüm. Yorum yapmak doğru olmaz. Bu takım çok iyi olacak, bu konuda iddialıyım. Üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz."

"TOPARLANMAMIZ GEREKİYOR"

"Bu oyun böyle. Bazen onlarla başlıyorsun, onlar geçen hafta iyiydi. Girenler doğru katkı sağladılar. Gerekli sonucu alamadık. Sizle konuştuğumu soyunma odasında oyuncularıma da söyledim. Herkes üzgün. Biz de üzgünüz. Pazar günü bir maç daha var. Lig devam ediyor. Ligde 1 maç oynadık. Boş hafta vardı, erteleme vardı. Toparlanmamız gerekiyor."