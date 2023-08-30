İstifası istenen Jorge Jesus’tan Ali Koç’a mesaj

Al-Hilal'deki tercihleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Jorge Jesus kendisini istemeyenlere "son çalıştığım yerde de kalmam için her şeyi yapmaya hazırlardı" dedi.

İstifası istenen Jorge Jesus’tan Ali Koç’a mesaj

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra başına geçtiği Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’de taraftarlar ve gazeteciler tarafından sert bir şekilde eleştirilen Jorge Jesus’un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"SEN KİMSİN"
"Hayatı boyunca bir kupa kazanmamış adam (eski futbolcu Suudi yorumcuları) benim taktik bilgimi sorguluyor… Hata yaptığımı söylüyor. Neye göre, kime göre? Sen kimsin, nesin"

"ÖNÜME KIRMIZI HALI SERERLER"
"Daha önce buradan ayrılırken bana kalmam için yalvardılar. Son çalıştığım yerde de kalmam için her şeyi yapmaya hazırlardı. Flamengo’da herkes hala dönmemi istiyor. Bugün buradan ayrılsam, Türkiye’ye de Brezilya’ya da dönmem için önüme kırmızı halı sererler"

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