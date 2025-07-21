İstihbarat raporu açıklandı: Bir ülkede Rus casuslarının faaliyetleri arttı

Kaynak: AA
İstihbarat raporu açıklandı: Bir ülkede Rus casuslarının faaliyetleri arttı

Almanya’da açıklanan istihbarat raporu çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Buna göre ülkedeki Rus casuslarının faaliyetlerinde ciddi artış görüldü

Alman Askeri İstihbarat Servisi (MAD), Almanya'da Rus istihbarat servislerinin casusluk girişimleri ve sabotaj faaliyetlerinde önemli bir artış kaydettiğini açıkladı.

MAD Başkanı Martina Rosenberg Rusya'nın casusluk faaliyetlerine ilişkin Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Casusluk ve hibrit önlemler alanında vakalarda güçlü bir artıştan bahsediyoruz. Eylemler daha yoğun ve daha agresif hale geldi." dedi.

Rus istihbarat servislerinin Soğuk Savaş dönemindeki gibi hareket ettiğini dile getiren Rosenberg ayrıca casusluk araçlarının da genişletildiğini belirtti.

Rosenberg ayrıca, "Casusluğa karşı en iyi koruma, bu tehdidi ciddiye almak, işaretlere dikkatle tepki vermek ve ilgili makamları zamanında bilgilendirmektir." ifadelerini kullandı.

MAD'a göre Rusya'nın casusluk girişimleri Almanya'da 1 yıl içinde neredeyse 2 katına çıktı.

Rus ajanların, üçüncü ülkeler üzerinden Almanya'ya girmeye devam ettikleri kaydedildi.

Savunma Bakanlığına bağlı MAD, silahlı kuvvetlerin korunmasından, aşırılıkçıların önlenmesinden ve askerler ile sivil çalışanların güvenlik kontrollerinden sorumlu olarak faaliyet gösteriyor.

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