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İstiklal Caddesi Türk Bayraklarıyla donatıldı

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi Türk bayrakları ile donatıldı. Kırmızı beyaza boyanan cadde dron ile görüntülendi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 17:00
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İstiklal Caddesi Türk Bayraklarıyla donatıldı

İstiklal Caddesi Türk Bayraklarıyla donatıldı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Beyoğlu'nda dün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısının faili de yakalanmıştı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren olay yerine gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına bölgeye karanfil bırakırken, İstiklal Caddesi de Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk bayrakları ile donatıldı.

Ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

 

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