6 canımızı alan İstiklal patlamasıyla dalga geçti. Kim bu alçaklara 'dur' diyecek

13 Kasım tarihinde İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısı sonrası TikTok’ta paylaşılan bir görüntü görenleri hayrete düşürdü.

BOMBALI PAKET ŞAKASI YAPTILAR

Yapılan paylaşımda İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç şakası yaparak kahkahalar attığı görüldü. Bu kişilerin tavırları ve hareketleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN: TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Görüntüleri paylaşan CHP Milletvekili Gürsel Tekin "Şimdi soruyorum TikTok’ta video çekip İstiklal Caddesi’nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı." dedi.

Söz konusu TikTok hesabını da paylaşan Tekin, "Şahsın TikTok hesabı burada. Bu ülke insanlarını kaybetmiş, kardeşlerimizi yitirmişiz, gelmiş İstiklal Caddesi’nde bombalı paket şakası yapıyor. Bunlara izin verenler de bunlar kadar sorumludur." açıklamalarında bulundu.

Söz konusu video görüntüsünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.