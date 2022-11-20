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6 canımızı alan İstiklal patlamasıyla dalga geçti. Kim bu alçaklara 'dur' diyecek

İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısından sonra Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç şakası yaptığı iddiası sosyal medyada olay oldu. Türkiye'nin acısıyla dalga geçen görüntüler hızla yayılırken CHP’li Gürsel Tekin duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 14:12
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İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası yaparak TikTok'ta paylaştılar. CHP'li Gürsel Tekin paylaştı

6 canımızı alan İstiklal patlamasıyla dalga geçti. Kim bu alçaklara 'dur' diyecek
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13 Kasım tarihinde İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısı sonrası TikTok’ta paylaşılan bir görüntü görenleri hayrete düşürdü.

BOMBALI PAKET ŞAKASI YAPTILAR

Yapılan paylaşımda İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç şakası yaparak kahkahalar attığı görüldü. Bu kişilerin tavırları ve hareketleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN: TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Görüntüleri paylaşan CHP Milletvekili Gürsel Tekin "Şimdi soruyorum TikTok’ta video çekip İstiklal Caddesi’nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı." dedi.

Söz konusu TikTok hesabını da paylaşan Tekin, "Şahsın TikTok hesabı burada. Bu ülke insanlarını kaybetmiş, kardeşlerimizi yitirmişiz, gelmiş İstiklal Caddesi’nde bombalı paket şakası yapıyor. Bunlara izin verenler de bunlar kadar sorumludur." açıklamalarında bulundu.

Söz konusu video görüntüsünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

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İslam ademoglu
20.11.2022 14:38
Yine bir vatansız kackin.yine bir soysuz .biz rizkimizi bunlarla paylaşıyoruz.ENSAR bunlarmi oluyor..hayaldi gerçek oldu yine yaparsa AKaPe yapti  
 
Dalgacık sanın sizler, bizler.
20.11.2022 14:37
Her şey dalga dalga geliyor.  
 
Türk Milliyetçisi
20.11.2022 14:30
Bunları ve bunları ülkemize dolduranları sınırlarımızdan sopayla kovalayacağımız günler çok yakın. Bekleyin.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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