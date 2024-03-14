İstiklal Caddesi'nde tarihi keşif. Kullanım amacı şaşırttı: Zenginler için yapılmış

“SANATÇILARIN CE SİYASİLERİN BULUŞMA NOKTASIYMIŞ”

Restorasyon projesinde görevli olan Baki Coşkun, Rumeli Han hakkında bilgi verdi. “Rumeli Han’ın içerisindeyiz. Burası 1894 yılında Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından yaptırılıyor. Kendisi Osmanlı Sarayı’nda ‘Mabeyinci Başı’ yani ‘Sarayın Sözcüsü’dür. Aynı zamanda dönemin önde gelen tüccarlarından birisidir. Burayı yaptırırken, burasıyla beraber 2 tane daha han yaptırıyor. Bunlar; Afrika Han, Anadolu Han Asya kıtasını ve Rumeli Han ise Avrupa kıtasını simgeliyor.” açıklamasını yapan Coşkun, Osmanlı’nın yayıldığı her kıta için bir han yaptırdığını aktardı.