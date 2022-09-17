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İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği

İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin bacasında çıkan yangın cadde üzerinde insan trafiği oluşmasına neden oldu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 19:31
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İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği

İstiklal Caddesi'nde yangın trafiği
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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmaları izleyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir otelin yedinci katındaki restoran bacasında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bacadaki yağların alev almasıyla çıkan yangını, çalışanlar söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti. Çevredekiler bir süre itfaiyenin yangına müdahale etmesini izledi. İstiklal Caddesi'ndeki hafta sonu kalabalığına, yangını izleyenler de eklenince tramvay ve insanlar ilerlemekte güçlük çekti. 

Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.

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