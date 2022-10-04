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İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga 

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:24
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İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga 

İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga 
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İHA'nın hablerine göre, olay, sabah erken saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Sözlü tartışma bir süre sonra ikili arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Tarafların kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu. 
Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahısların o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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