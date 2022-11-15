Bakan Koca Beyoğlu'ndaki saldırıda yaralıların son durumunu açıkladı

Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.Bombalı saldırıyı gerçekleştirenin ise Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır olduğu ortaya çıkmış ve yakalanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim’deki patlamada yaralananların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca şöyle dedi:

81 YARALININ SAĞLIK DURUMU

Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor.