Beşiktaş Antalyaspor müsabakası ertelendi

Beşiktaş - Antalyaspor maçıyla ilgili erteleme kararı verildi.

İki takım arasında oynanması planlanan karşılaşma Beyoğlu'nda yaşanan patlama nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

Mücadelenin Dünya Kupası'ndan sonra oynanacağı öğrenildi.

TFF konuyla ilgili bir açıklama yaptı:



"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu"

Ayrıntılar gelecek.