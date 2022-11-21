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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 şüphelinin tutuklanması talep edildi

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında aralarında Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen "Hüssam A." kod adlı Hasan Ali'nin de bulunduğu 5 şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:43
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 şüphelinin tutuklanması talep edildi

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 şüphelinin tutuklanması talep edildi
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Terör saldırısıyla ilgili aralarında Azez'de yakalanan Hasan Ali ve korsan taksicilik yapan Jarkas kardeşlerin babası Salih Jarkas'ın da bulunduğu toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorguları tamamlanan 5 şüpheli, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Nitelikli kasten öldürme" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SORUŞTURMADA ŞU ANA KADAR 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım günü gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yakalanan aralarında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Ablashır'ın bulunduğu 49 şüpheli, 17 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden Ahlam Albashır ile birlikte ona ve firari şüpheli Bilal Hassan'a Türkiye'de yardım ettikleri öne sürülen 17 şüpheli "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" ve "Nitelikli Kasten Öldürme" suçlarından 18 Kasım'da tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi. 
Daha sonraki operasyonlarda gözaltına alınan Ahlam Albashır'ın Hatay'dan ülkeye girmesine yardım eden iki şüphelinin de 20 Kasım'da tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19'a ulaştı. (DHA)

 

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