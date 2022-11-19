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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili, saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 13:11
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili, saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam yeni gözaltı sayısının 8'e çıktığı belirtildi.Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. olmak üzere 8 şüpheli daha yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.(AA)


 

 

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