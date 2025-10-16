Son olarak Veliaht dizisinde rol alan sevilen oyuncu Akın Akınözü, dedesinin İstiklal Madalyasını Cannes’da göğsüne takarak beğeni topladı.

MIPCOM Fuarı kapsamında Cannes, Palm Beach’te düzenlenen görkemli lansmanla uluslararası izleyicilere de tanıtıldı. Show TV'de yayınlanan ve sevilen Veliaht dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, Cannes'taki tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

Global Agency’nin ev sahipliğinde gerçekleşen lansman davetine; başrol oyuncuları Akın Akınözü ile birlikte başrolleri paylaşan Serra Arıtürk de katıldı.

Dizinin yapım ortakları FARO’nun kurucuları Yamaç Okur ve Mehmet Eryılmaz ile Gold Film’in sahibi Faruk Turgut, Show TV’nin üst düzey yöneticileri ve dünyanın önde gelen televizyon sektörü temsilcileri de tanıtım da yer aldı.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, dünyanın önde gelen medya temsilcileriyle bir araya gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akın Akınözü madalyası ile büyük takdir topladı.

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht dizisinin tanıtımı için Cannes’da bulunan Akın Akınözü, dedesine ait İstiklal Madalyasını göğsüne takarak etkinliğe katıldı. Oyuncunun duygusal ve anlam yüklü tercihi, hem katılımcılar hem de hayranları tarafından beğenildi.

Akın Akınözü kendisi gibi oyuncu olan annesini Özlem Akınözü'nü, 2024 yılında kaybetmişti. Akınözü, geçtiğimiz günlerde annesinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımla kutlamıştı.

Akın Akınözü paylaşımında, "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun" sözleriyle dile getirmişti." demişti.

Öte yandan annesinin kaybı sonrasına aynı yıl uzun süredir beraber olduğu ve evlenmeleri beklenen sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile de ayrılık kararı aldı.

Kötü günler geçiren Akın Akınözü, Veliaht dizisi ile yeniden gündeme oturdu. Başarılı dizi büyük beğeni toplarken, gün geçtikçe artan seyircisi ile merakla takip edilmeye devam ediliyor.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Son olarak Veliaht dizisinde Timur karakterini canlandıran Akın Akınözü, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanınan oyuncular arasında kendini gösteriyor.

22 Eylül 1990 tarihinde Ankara’da doğan Akınözü, ilk eğitimini Ankara Koleji’nde tamamladı.

Amerika’da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de Uygulamalı Matematik eğitimi aldı. Akınözü daha sonra kariyerini oyunculuğa doğru yöneltti.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Oyunculuk kariyerine çeşitli projelerle başlayan Akınözü, asıl çıkışını Hercai dizisindeki Miran Aslanbey rolüyle yaptı.

Bu rol, ona hem büyük bir popülerlik hem de geniş bir takipçi kitlesi kazandırdı. Sonrasında Kaderimin Oyunu ve Tuzak dizilerinde başrol oynayarak kariyerinde emin adımlarla ilerledi.

Yer aldığı dizilerden bazıları şunlardır:

Muhteşem Yüzyıl Kösem (Acemi Oğlan)

Arkadaşlar İyidir

Aslan Ailem

Payitaht Abdülhamid

Hercai

Kaderimin Oyunu

Tuzak

VELİAHT DİZİSİNDEKİ ROLÜ NASIL?

Veliaht dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Timur, hayat mücadelesiyle öne çıkıyor.

Araba tamircisi bir babanın ve aile bütçesine evde yaptığı işlerle katkı sağlayan bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Timur, adaletli kişiliğiyle çevresinde sevilen biri olmuştur. Ancak babası Cengiz’in kumar bağımlılığı aileyi zor günlerle karşı karşıya bırakmış ve sonunda baba ortadan kaybolmuştur.

Ailesinin yaşadığı maddi zorlukları omuzlayan Timur, Makina Mühendisliği bölümünü bırakmak zorunda kalarak mobil tamircilik yapmaya başlamıştır. “Alo Tamir” adını verdiği aracıyla işlerini sürdürürken, hayatı Zülfikar Karslı ile kesiştiğinde geri dönüşü olmayan bir yolculuğa adım atacaktır.