İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan 11 taraftara 2 yıla kadar kadar hapis

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen taraftarlar, sorguları sonrasında Adliye'ye sevk edildiler.

"Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak” iddiasıyla savcılığa sevk edilen 11 kişi, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Taraftarların hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır’daki İstiklal Marşı saygısızlığı TCK’nin 300’üncü maddesi gereğince İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.