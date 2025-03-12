İstiklal Marşı'nın 104. yılı: Milli şair Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı

Kaynak: AA
İstiklal Marşı'nın 104. yılı: Milli şair Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. İstanbul Valisi, belediye başkanı ve diğer yetkililer, kabre karanfil bırakarak dua etti.

Türk milletinin özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren İstiklal Marşı şairi Ersoy için yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanları ve şehitler için dua edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül ile protokol üyeleri, Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ile öğrenciler katıldı.

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İstiklal Marşı'nın 104. yılı: Milli şair Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı
Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
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