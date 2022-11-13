Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay taburcu edilen yaralı sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gerçekleşen terör saldırısı ardından yaptığı açıklamada "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

OKTAY'DAN YARALI SAYISINA DAİR YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Taksim’de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39’unun hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

FAHRETTİN KOCA: 5 YARALI YOĞUN BAKIMDA, 2’SİNİN DURUMU CİDDİYET GÖSTERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 22.59’da yaptığı sosyal medya paylaşımında yaralılarla ilgili şu paylaşımda bulundu:

“İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5’i halen yoğun bakımdadır, 2’sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz.”

İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5’i halen yoğun bakımdadır, 2’sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz.